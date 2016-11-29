У Бельгії втому від роботи офіційно визнано хворобою

Влада Бельгії офіційно визнала захворюванням "вигорання" на роботі. Згідно зі статистикою, щорічно з цієї причини до лікарів звертаються до десяти тисяч осіб, пише 112.ua.

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Так, в кінці листопада хронічну втому від трудової діяльності і термін "вигорання на роботі" (від англійського - burn out) визнала міністр охорони здоров'я країни Маггі Де Блок.

Чиновниця обіцяла вжити заходів по профілактиці "вигорання" на робочому місці. Журналісти відзначають, що визнання цього феномену хворобою дозволить підвищити до 70% суми, яку страхова компанія відшкодовує працівникам за відвідування лікарів.

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Проблема психологічної перевтоми жителів на роботі останнім часом набула загрозливих масштабів. У 2015 році понад 8,2 тисячі осіб брали відпустки або відгули саме через хронічну втому від трудової діяльності. Цікавим є той факт, що понад 500 осіб з них були фрілансерами.

За даними дослідників, рано чи пізно на роботі "вигорає" кожен десятий житель Бельгії. У стані "вигорання" людина втрачає мотивацію і життєві сили, ненавидить свій спосіб життя.