У країнах Європи зафіксовано новий спалах пташиного грипу - ВООЗ

Експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляють, що ризик зараження людини на пташиний грип мінімальний, пише Центр новин ООН. Однак вони все ж радять виявляти пильність, зокрема, не торкатися голими руками хворих птахів, виявляти максимальну обережність при приготуванні страв із птиці, а також повідомляти про хворих пернатих у місцеві органи влади.

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З червня 2016 року Європейське регіональне бюро ВООЗ надійшла інформація про те, що одна з найбільш патогенних форм пташиного грипу А (H5N8) була виявлена серед диких, а в деяких випадках і домашніх птахів в Австрії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ізраїлі, Нідерландах, Польщі, Росії, Хорватії та Швейцарії.

Відзначаючи, що ризик зараження людей на вірусом H5N8 незначний, медики все ж не виключають, що вірус може мутувати. Вони нагадали, що в минулому були зареєстровані окремі випадки зараження людей на подібні типи пташиного грипу.

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З 2014 року це вже другий випадок спалаху грипу А (H5N8) серед диких і домашніх птахів у регіоні. Цей вид пташиного грипу обертається загибеллю величезного числа пернатих, в тому числі домашніх курей, качок і гусей.