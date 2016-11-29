Обіди за робочим столом знижують продуктивність співробітників - дослідження

Дослідники опитали більш як 1000 офісних працівників. Фахівці з'ясували, що дві третини людей часто обідали за робочим столом. Двоє з кожних п'яти респондентів зазвичай були занадто зайняті, щоб вийти на перерву. Тим часом, різкі запахи таких продуктів, як жирна риба і сир, погіршують умови праці, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожПочаток робочого дня краще перенести на 10-ту ранку - дослідженняЗапахи скумбрії і сардин учасники опитування визнали найгіршими. За ними йшли аромати сиру і яєць. Найкраще, на думку опитаних, пахли тости з маслом, свіжа випічка і сендвічі з беконом. Більше половини респондентів вважали тих, хто обідав за робочим столом, антисоціальними особистостями.

Читайте такожЖінкам шкідливо багато працювати, довели вченіПри цьому менш як 20% опитаних просили колегу пообідати в іншому місці. Дослідники кажуть: обідати за робочим столом - поганий тон. Крім того, такі обіди сприяють набору ваги, оскільки людина не стежить за тим, скільки їсть. Плюс, їсти на робочому місці негігієнічно.