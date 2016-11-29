Обіди за робочим столом знижують продуктивність співробітників - дослідження
Такі обіди сприяють набору ваги, оскільки людина не стежить за тим, скільки їсть. Плюс, їсти на робочому місці негігієнічно.
Дослідники опитали більш як 1000 офісних працівників. Фахівці з'ясували, що дві третини людей часто обідали за робочим столом. Двоє з кожних п'яти респондентів зазвичай були занадто зайняті, щоб вийти на перерву. Тим часом, різкі запахи таких продуктів, як жирна риба і сир, погіршують умови праці, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.
Читайте такожПочаток робочого дня краще перенести на 10-ту ранку - дослідженняЗапахи скумбрії і сардин учасники опитування визнали найгіршими. За ними йшли аромати сиру і яєць. Найкраще, на думку опитаних, пахли тости з маслом, свіжа випічка і сендвічі з беконом. Більше половини респондентів вважали тих, хто обідав за робочим столом, антисоціальними особистостями.
Читайте такожЖінкам шкідливо багато працювати, довели вченіПри цьому менш як 20% опитаних просили колегу пообідати в іншому місці. Дослідники кажуть: обідати за робочим столом - поганий тон. Крім того, такі обіди сприяють набору ваги, оскільки людина не стежить за тим, скільки їсть. Плюс, їсти на робочому місці негігієнічно.