Діабет лікуватимуть гормоном тривалої дії з отрути качконоса - відкриття

Австралійські вчені знайшли новий спосіб боротьби з діабетом 2 типу. Вони пропонують використовувати для пацієнтів, що страждають цією формою діабету, гормон тривалої дії, виділений з отрути качконосів, повідомляє Медпортал.

Качконоси – одні з небагатьох отруйних ссавців. Отрута виробляється спеціальними залозами, розташованими в задніх лапах – по протоках отруйна речовина з них надходить в рогові шпори. Для людини отрута качконоса безпечна, однак больові відчуття після уколу шпорою можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Читайте такожСупова дієта знижує ризик розвитку діабету на 90%Дослідники з Університету Аделаїди (University of Adelaide) виділили з отрути качконоса довготривалий глюкагоноподібний пептид-1, який стимулює вироблення інсуліну і подальше зниження цукру в крові.

Цей пептидний гормон присутній в кишечнику людини і тварин, проте зазвичай він руйнується протягом декількох хвилин. В отруті качконоса (і в його кишечнику) міститься глюкагоноподібний пептид-1, який зберігає свої функції протягом більш тривалого часу.

Дослідники вважають, що висока стабільність гормону пов'язана саме з тим, що він входить до складу отрути. Вони планують і далі вивчати виявлену речовину, зокрема з'ясовують, як гормон діє на людину.

Читайте такожУ США вперше схвалена повністю автоматична інсулінова помпаНещодавно в отруті морського равлика-конуса, який молюск використовує для полювання на риб, був знайдений інсулін швидкої дії. Він починає працювати практично миттєво, у той час як ефект звичайного інсуліну проявляється лише через 15 хвилин після введення.

Як і глюкагоноподібний пептид-1, інсулін з равликів на пацієнтах поки що не досліджувався, однак вчені покладають на ці сполуки великі надії.