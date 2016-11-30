У ПАР починаються випробування нової вакцини проти ВІЛ

У Південно-Африканській Республіці починається черговий етап випробувань нової вакцини проти ВІЛ.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, вчені стверджують, що це може стати проривом в науці і допомогти перемогти невиліковний вірус.

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Так, у випробуванні вакцини HVTN 702 візьмуть участь 5,4 тис. жителів ПАР віком від 18 до 35 років. Триватимуть випробування близько чотирьох років, а результати експерименту будуть представлені у 2020 році.

Влада ПАР повідомляє, що зараз в країні близько тисячі осіб заражаються цією хворобою щодня, а у 2014 році вірусом було інфіковано близько 2,4 млн осіб.

З 2009 році протягом 3,5 року у Таїланді проводилися клінічні дослідження вакцини проти ВІЛ-інфекції. Тоді було доведено, що її ефективність становить 31,2%.

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1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, ВІЛ є однією з основних глобальних проблем. На сьогоднішній день він забрав понад 35 млн людських життів. У 2015 році від хвороб, пов'язаних з ВІЛ, померли понад 1 млн людей в усьому світі.

У 2015 році у світі налічувалося приблизно 37 млн людей з ВІЛ-інфекцією. Найбільш ураженим регіоном є Африка на південь від Сахари.