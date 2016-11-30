Уряд Японії змінить систему ціноутворення на лікарські засоби

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив до кінця року сформувати нову систему ціноутворення на лікарські препарати з метою стримати зростання витрат на медичне обслуговування, пише Japan Today.

Читайте такожДіюча в Україні система стабілізації цін на ліки не працює – АМКУ«Я хотів би, щоб Рада з економіки та податкової політики до кінця цього року сформулювала базовий курс для фундаментального реформування системи ціноутворення на ліки», - заявив Абе.

Міністр охорони здоров'я країни запропонувала переглядати вартість найбільш затребуваних препаратів до 4 разів на рік. Згідно з чинним законодавством Японії,вартість ліків переглядається тільки кожні два роки.

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Нещодавно уряд Японії домігся зниження на 50% ціни на дорогий протипухлинний препарат Опдиво. Зниження ціни, яке почне діяти з лютого 2017 року, обумовлено збільшенням кількості пацієнтів, що проходять терапію Опдиво. В Японії лікарський препарат був зареєстрований у 2014 році як засіб проти меланоми. Пізніше регуляторні органи дозволили застосовувати Опдиво також для лікування раку легенів, що і викликало різке збільшення числа пацієнтів.