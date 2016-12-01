ВООЗ опублікувала нові рекомендації щодо самостійного тестування на ВІЛ-інфекцію

Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі Снідом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила нові рекомендації по самостійному тестування на ВІЛ, повідомляє Центр новин ООН. Ця ініціатива спрямована на покращення доступу населення до послуг з діагностики вірусу імунодефіциту і, відповідно, до антиретровірусної терапії.

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На сьогоднішній день доступ до антиретровірусної терапії мають 18 мільйонів ВІЛ-інфікованих. Приблизно стільки ж людей позбавлені можливості лікуватися, причому більшість з них не знають, що заражені. За даними ВООЗ, про свій статус не підозрюють приблизно 40 відсотків усіх ВІЛ-інфікованих, а це понад 14 мільйонів людей.

«Мільйони людей з ВІЛ все ще не отримують життєво необхідного лікування, яке може запобігти передачі ВІЛ іншим людям», - заявила Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань.

Самостійне тестування на ВІЛ дозволяє дізнатися свій статус в домашніх умовах, використовуючи для цього свою слину або кров, узяту з пальця. Результат буде готовий приблизно через 20 хвилин. Людям, які отримали позитивний результат, рекомендується звернутися в медичний заклад для проведення підтверджуючого тесту.

Читайте такожУкраїна опинилася серед лідерів у Європі за кількістю випадків нових заражень ВІЛСамостійне тестування на ВІЛ дозволяє дізнатися свій статус в домашніх умовах, використовуючи для цього свою слину або кров, узяту з пальця. Результат буде готовий приблизно через 20 хвилин.

Експерти впевнені, що можливість провести аналіз на ВІЛ в домашніх умовах є важливим засобом діагностики на ранніх стадіях, тобто до розвитку хвороби.

За період з 2005 по 2015 рр. частка людей з ВІЛ, знають про свій статус, в глобальних масштабах зросла з 12 відсотків до 60 відсотків. Це призвело до того, що понад 80 відсотків всіх людей з виявлених ВІЛ отримують антиретровірусну терапію.

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В даний час тільки в 23 країнах є національні програми, що підтримують самотестування на ВІЛ. У ВООЗ заявили, що готові підтримати безкоштовне розподіл наборів для самостійної діагностики ВІЛ або інші підходи держав, наприклад, дозволяють купувати такі товари за доступною ціною.