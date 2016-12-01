Вакцинація вагітних проти грипу не підвищує ризик аутизму
Є науково обґрунтовані дані про ризик розвитку розладів аутистичного спектру у дітей, чиї матері під час вагітності перехворіли на грип або інші інфекційні захворювання.
Результати когортного дослідження, що пройшов серед більше 196 тисяч дітей, не показали жодного зв'язку між вакцинацією вагітних жінок проти грипу і ймовірністю розвитку розладів аутистичного спектру у їх новонароджених дітей, пише JAMA Pediatrics.
Читайте такожКоли дитині протипоказані щеплення: рекомендації лікарівВ обґрунтуванні своєї роботи автори дослідження відзначили, що є науково обґрунтовані дані про підвищення ризику розвитку розладів аутистичного спектру у дітей, чиї матері під час вагітності перехворіли на грип або інші інфекційні захворювання. Однак до цього часу не проводилась оцінка зв'язку між вакцинацією вагітних проти грипу та аутизм у дітей.
Для дослідження була взята інформація про 196 929 дітей, народжених з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2010 року (на терміні вагітності не менше 24 тижнів). Серед матерів цих дітей 45,2 тис. (23%) пройшли вакцинацію проти грипу, 1,4 тис. – перехворіли на грип. У розглянутій групі у 3,1 тис. дітей були діагностовані розлади аутистичного спектру.
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Проаналізувавши зібрані дані, автори дійшли висновків, що немає жодного взаємозв'язку між імунізацією проти грипу в другому і третьому триместрах вагітності та ризиком розвитку розладів аутистичного спектру. Незначне збільшення ймовірності захворювання у дітей було відзначено серед народжених матерями, що пройшли вакцинацію в першому триместрі, проте вчені підкреслюють, що воно було статистично незначним.