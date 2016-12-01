Вакцинація вагітних проти грипу не підвищує ризик аутизму

Результати когортного дослідження, що пройшов серед більше 196 тисяч дітей, не показали жодного зв'язку між вакцинацією вагітних жінок проти грипу і ймовірністю розвитку розладів аутистичного спектру у їх новонароджених дітей, пише JAMA Pediatrics.

Читайте такожКоли дитині протипоказані щеплення: рекомендації лікарівВ обґрунтуванні своєї роботи автори дослідження відзначили, що є науково обґрунтовані дані про підвищення ризику розвитку розладів аутистичного спектру у дітей, чиї матері під час вагітності перехворіли на грип або інші інфекційні захворювання. Однак до цього часу не проводилась оцінка зв'язку між вакцинацією вагітних проти грипу та аутизм у дітей.

Для дослідження була взята інформація про 196 929 дітей, народжених з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2010 року (на терміні вагітності не менше 24 тижнів). Серед матерів цих дітей 45,2 тис. (23%) пройшли вакцинацію проти грипу, 1,4 тис. – перехворіли на грип. У розглянутій групі у 3,1 тис. дітей були діагностовані розлади аутистичного спектру.

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Проаналізувавши зібрані дані, автори дійшли висновків, що немає жодного взаємозв'язку між імунізацією проти грипу в другому і третьому триместрах вагітності та ризиком розвитку розладів аутистичного спектру. Незначне збільшення ймовірності захворювання у дітей було відзначено серед народжених матерями, що пройшли вакцинацію в першому триместрі, проте вчені підкреслюють, що воно було статистично незначним.