Вчені виявили ще одну корисну властивість аспірину

Такого висновку дійшли вчені з Університету Південної Кароліни. Про дослідження коротко розповідає видання EurekAlert!.

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Щоб оцінити довгостроковий ефект від аспірину, фахівці проаналізували дані з декількох національних досліджень. Їм вдалося змоделювати два сценарії зміни здоров'я у літніх американців, що приймають аспірин. При цьому враховувалися такі показники, як хронічні захворювання, індекс маси тіла і смертність.

У першому сценарії оцінювалися вигоди для здоров'я, якщо слідувати порадам групи експертів, які стверджували, що ацетилсаліцилову кислоту слід приймати чоловікам у віці 45-79 років і жінкам у віці 55-79 років, коли потенційна користь від неї перевищує потенційну шкоду через кровотечі у кишечнику. У другому сценарії вчені припустили, що всі жителі США старше 51 року вживають аспірин щодня, незважаючи на рекомендації.

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Встановлено, якщо слідувати інструкціям, то можна запобігти 11 випадкам серцево-судинних захворювань і 4 випадкам раку на кожну тисячу американців у віці від 51 до 79 років. Середня тривалість життя збільшиться на 0,3 року. В результаті з тисячі осіб більше восьми досягне віку 80 років і ще три — 100 років.

Дослідники не виявили значного зниження частоти інсульту. Крім того, ризик шлунково-кишкових кровотеч збільшиться на 25 відсотків.