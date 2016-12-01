Nestle зменшить кількість цукру в шоколаді

Один з найбільших в світі виробників продуктів харчування - швейцарська компанія Nestle оголосила про науковий прорив, завдяки якому рівень цукру в шоколаді різко скоротять.

Читайте такожНадлишок цукру в раціоні шкодить серцю - дослідженняЯк повідомляє BBC Україна, компанія знайшла спосіб, як структурувати в продуктах цукор так, щоб використовувати його на 40% менше. При цьому смакові властивості не зміняться, запевняють у Nestle.

Виробник патентує відкриття і планує почати використовувати новий цукор з 2018 року.

Вчені змінили структуру цукру так, що він буде розчинятися швидше. Це буде обманювати смакові рецептори. При цьому ефект солодкого навіть збільшиться, стверджує Nestle.

Керівник відділу технології компанії Стефан Катсикас назвав це "справді новаторським дослідженням".

Кількість цукру в різних сортах та брендах шоколаду досить різна. У молочному шоколаді зазвичай 50% цукру, частина якого надходить з молока. Білий шоколад може містити до 60%. Кількість цукру в чорному шоколаді варіюється. Він може містити до 40% або не мати цукру взагалі, хоча більшість людей вважає такий шоколад дуже гірким.

Читайте такожЛікарі довели, що вживання популярного цукрозамінника шкодить організмуЗа словами експерта з продуктів харчування професор Джуліана Купера, новація Nestle важлива. "Це гарна наука. Багато людей шукають способів зменшити рівень цукру", - сказав він. Nestle скорочує кількість цукру у своїй продукції з 2007 року, коли було представлено "глобальну політику зі зниження цукру".