Посттравматичний стресовий розлад лікуватимуть за допомогою екстазі

Міждисциплінарна асоціація вивчення галюциногенів отримала схвалення FDA на проведення клінічних випробувань, в яких буде перевірятися можливість використання екстазі, а точніше метилендиоксиметамфетаміну (МДМА), для лікування посттравматичного стресового розладу. У ньому візьмуть участь пацієнти, яким не допомагає традиційна терапія, що використовується при лікуванні цього стану. В ході випробування пацієнти не тільки отримуватимуть МДМА, але і будуть проходити курс психотерапії, повідомляє Медпортал.

Читайте такожУ Хмельницькій області викрили угруповання, що займалося збутом марихуаниЗараз фахівці Асоціації готуються до проведення чергової фази клінічних випробувань. У більш ранніх дослідженнях, у яких взяли участь 20 осіб, була продемонстрована ефективність використання МДМА при лікуванні посттравматичного стресового розладу. 12 учасників експерименту отримували екстазі, а 8 давали плацебо. Всі вони проходили психотерапевтичний курс.

Поліпшення були помітні у 25% тих, хто приймав плацебо, і у 83% пацієнтів, які отримували МДМА. Через два місяці після початку терапії у них відсутні симптоми розладу, а в результаті спостереження за пацієнтами протягом чотирьох років з'ясувалося, що ефект терапії зберігався і надалі. В інших дослідженнях взяли участь 136 осіб. Посстравматичний стресовий розлад, який було у них діагностовано, був пов'язаний з різними подіями: сексуальним насильством, участю у військових діях тощо.

Читайте такожУ Дніпропетровській області перекрито канал поставки кокаїну та екстазі в УкраїнуУ фазі 3 клінічних випробувань візьмуть участь кілька сотень людей, яким не допомагає звичайна терапія – нерідко вони безуспішно лікуються протягом декількох років. Експеримент почнеться в 2017 році і займе 4 або 5 років.

Міждисциплінарна асоціація вивчення галюциногенів також проводить випробування МДМА-терапії для боротьби з соціофобією у дорослих, які страждають аутизмом, тривожності у онкологічних пацієнтів.