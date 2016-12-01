Учені не радять лягати спати в поганому настрої

Нічний сон може закріпити негативні спогади в мозку, і від них потім буде дуже складно позбутися. Це показало нове дослідження, проведене командою вчених з Китаю і США. У ньому взяли участь 73 студенти чоловічої статі. Дослідники хотіли з'ясувати, як сон впливає на пам'ять, передає Мeddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожНаявність поруч чуйного партнера покращує сонПротягом двох днів у учасників формували асоціації між певними образами і негативними спогадами. Потім добровольцям знову показали фото і попросили зосередитися на цій асоціації або боротися з нею. Експеримент провели два рази (через півгодини після тренування і після нічного сну). У процесі дослідження вчені сканували мозок учасників.

Читайте такожУлюблена музика допоможе заснути людям, що страждають безсонням - дослідженняДобровольцям було набагато складніше побороти негативні спогади після сну. Сканування показало, що спогади у них, швидше за все, зберігалися в ділянці мозку, пов'язаній з довготривалою пам'яттю. Фахівці сподіваються, що їхні висновки допоможуть у розробці нових методів лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР).