Тиск з боку батьків псує характер дітей - дослідження

У дослідженні, проведеному фахівцями з Університету Айови, взяли участь 506 шестикласників з родин з високим рівнем доходів. Дітей попросили вибрати три з шести речей, за які їх цінували батьки. У списку були три цінності, що стосувалися успіху школярів, наприклад, гарні оцінки, а інші були пов'язані з добротою, порядністю стосовно інших людей, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожУ дітей, що беруть участь у молодіжних рухах, міцніша психіка - британські вченіПотім дослідники порівняли відповіді учасників з їх поведінкою та успішністю в школі. Дослідження показало, що ставлення батьків до досягнень та доброти безпосередньо впливало на оцінки дітей та їх здатність до адаптації. Також важливу роль відігравало те, як діти сприймали критику з боку батьків.

Читайте такожМіф про Санта-Клауса шкодить дитячій психіці - соціологиВчені виявили: діти, чиї батьки цінували досягнення більше, ніж доброту, частіше були тривожними, депресивними, мали низьку самооцінку, влаштовували істерики і критикували батьків. Крім того, ці учасники гірше поводилися в школі і нерідко мали проблеми з навчанням. Фахівці кажуть, що через тиск з боку батьків і гонитву за досягненнями у дітей не формуються важливі соціальні навички.