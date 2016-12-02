Учені виявили від чого залежить ефект фізичних тренувань у жінок

Вегетативні реакції жіночого організму на тепло (кровопостачання шкіри і потовиділення) при виконанні фізичних вправ фіксованої інтенсивності не змінюються протягом менструального циклу. Це встановили дослідники з Університету Массея, Університету Буффало і Університету Отаго, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожТренування на витривалість змінюють взаємодію мозку і м'язівУ дослідженні взяли участь 10 жінок, які перебували в хорошій фізичній формі. Кожна учасниця відвідала чотири тренування. Вони проводилися на початку фолікулярної (3-6 дні) і в середині лютеїнової (18-21 дні) фаз менструального циклу в приміщеннях з сухим і теплим вологим повітрям.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіВчені виявили: організм жінок, незалежно від фази менструального циклу, однаково реагував на тепловий стрес. Крім того, дослідження показало, що вологе і тепле повітря знижувало продуктивність учасниць, так як в цих умовах вони менше пітніли. Надалі фахівці планують з'ясувати, як тепле і вологе повітря впливає на вегетативні реакції і продуктивність спортсменок, що приймають оральні контрацептиви.