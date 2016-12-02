Щотретя людина на планеті не має можливості харчуватися повноцінно - ВООЗ

Одні - голодують, інші - обходяться продуктами, споживання яких призводить до надмірної ваги і ожиріння. Це свідчить про необхідність поліпшення існуючих продовольчих систем, пише Центр новин ООН.

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Такий лейтмотив виступів учасників дводенного міжнародного симпозіуму з питань сталого розвитку продовольчих систем з метою забезпечення повноцінного раціону харчування. Він організований Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО) і Всесвітньої організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Симпозіум проходить 1-2 грудня в Римі.

Сьогодні майже 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду, тобто вони не споживають регулярно мінімального рівня калорій, необхідних для підтримки активного способу життя.

Майже 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду. А 1,9 млрд. людей мають надлишкову вагу, 600 мільйонів з них страждають на ожиріння

Читайте такожУ Європі ожиріння діагностовано у 25 % дітей шкільного вікуПроте неповноцінне харчування - це не тільки голод, пов'язаний з нестачею калорій, але і дефіцит мікроелементів. Це також споживання шкідливих продуктів, що призводять до надмірної маси тіла і ожиріння.

На сьогоднішній день понад два мільярди людей на планеті страждають від проблем зі здоров'ям, пов'язаних з дефіцитом мікроелементів. Так, 150 мільйонів дітей у віці до 5 років внаслідок неповноцінного харчування відстають у рості. Водночас 1,9 млрд. людей мають надлишкову вагу, 600 мільйонів з них страждають від ожиріння.

Читайте такожВчені назвали голод самим мотивуючим почуттямУчасники Симпозіуму обговорюють пропозиції, які допоможуть вирішити проблеми, пов'язані з неповноцінним харчуванням та заважають мільярдам людей вести здоровий спосіб життя.

«Харчування повинно розглядатися як суспільна проблема, рішення якої є обов'язком держави», - заявив глава ФАО Граціану да Сілва, виступаючи на відкритті симпозіуму.

Він підкреслив, що уряди повинні стимулювати диверсифікацію сільського господарства, удосконалювати керування постзбиральними процесами, полегшувати доступ на ринки для бідних фермерських сімей і гарантувати безпеку харчових продуктів.