У світі щодві хвилини один підліток, зазвичай, дівчина, заражається на ВІЛ-інфекцію - ЮНІСЕФ
Число ВІЛ-інфекцій серед підлітків стрімко зростає. Якщо не вжити необхідних заходів, то до 2030 року щороку буде реєструватися 400 тисяч нових заражень серед дівчат та юнаків віком до 19 років.
Про це заявляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).
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Нова доповідь ЮНІСЕФ приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня. Експерти ЮНІСЕФ впевнені, що зараження підлітків на СНІД можна уникнути шляхом активізації заходів профілактики та забезпечення потребують доступу до антиретровірусної терапії.
На сьогоднішній день СНІД є однією з основних причин смерті підлітків. У 2015 році було зареєстровано 250 тисяч нових випадків зараження на ВІЛ-інфекцію серед цієї категорії населення. У цьому ж році від цього захворювання померла 41 тисяча дітей і підлітків у віці від 10 до 19 років. Якщо не вжити всіх необхідних заходів, то до 2030 року кількість неповнолітніх, які заразилися на ВІЛ-інфекцію зросте на 60 відсотків.
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«Нам вдалося досягти величезних успіхів у боротьбі з ВІЛ-інфекцією, однак, боротьба ще далеко не завершена, особливо для дітей і підлітків», - заявив голова ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.
Він закликав зробити все можливе для того, щоб кожна ВІЛ-інфікована дитина стояла на обліку і проходила курс лікування.
Читайте такожВ Україні понад 123 тисячі підлітків перебувають у групі ризику щодо зараження ВІЛ-інфекцією «Шодві хвилини один підліток, зазвичай, дівчина, заражається на ВІЛ-інфекцію. Якщо ми хочемо покінчити з вірусом імунодефіциту, то нам необхідно приділити найпильнішу увагу цьому питанню і подвоїти зусилля, спрямовані на надання допомоги кожній дитині і кожному підлітку», - додав Ентоні Лейк.