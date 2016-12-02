У світі щодві хвилини один підліток, зазвичай, дівчина, заражається на ВІЛ-інфекцію - ЮНІСЕФ

Про це заявляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

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Нова доповідь ЮНІСЕФ приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня. Експерти ЮНІСЕФ впевнені, що зараження підлітків на СНІД можна уникнути шляхом активізації заходів профілактики та забезпечення потребують доступу до антиретровірусної терапії.

На сьогоднішній день СНІД є однією з основних причин смерті підлітків. У 2015 році було зареєстровано 250 тисяч нових випадків зараження на ВІЛ-інфекцію серед цієї категорії населення. У цьому ж році від цього захворювання померла 41 тисяча дітей і підлітків у віці від 10 до 19 років. Якщо не вжити всіх необхідних заходів, то до 2030 року кількість неповнолітніх, які заразилися на ВІЛ-інфекцію зросте на 60 відсотків.

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«Нам вдалося досягти величезних успіхів у боротьбі з ВІЛ-інфекцією, однак, боротьба ще далеко не завершена, особливо для дітей і підлітків», - заявив голова ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Він закликав зробити все можливе для того, щоб кожна ВІЛ-інфікована дитина стояла на обліку і проходила курс лікування.

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