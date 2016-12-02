Білорусь ратифікувала Конвенцію про права інвалідів



Цяконвенція була схвалена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2006 року і вступила в законну силу 3 травня 2008 року. На сьогодні її ратифікували 169 держав, пише Центр новин ООН.

Конвенція стала першою зобов'язуючою міжнародною угодою, спрямованою на захист вразливої категорії населення. Вона містить 50 статей, спрямованих на захист і заохочення прав інвалідів, ліквідацію дискримінації щодо них, забезпечення їхнього права на роботу, охорону здоров'я, освіту і повну участь у житті суспільства, доступ до правосуддя, особистої недоторканності, свободи від експлуатації і зловживань, свободи пересування, індивідуальної мобільності і т. д.

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Конвенція вказує шляхи реалізації вже існуючих загальновизнаних прав людини.

На сьогоднішній день близько 10 відсотків світового населення є особами з обмеженими можливостями. Багато з них стикаються зі стигмою, дискримінацією і ізоляцією.