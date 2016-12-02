AstraZeneca вкладе понад мільярд доларів у розробку ліків на основі біциклічних пептидів

AstraZeneca підписала угоду з біотехнологічною компанією Bicycle Therapeutics щодо розробки інноваційних лікарських препаратів для лікування респіраторних, серцево-судинних захворювань, а також порушень метаболізму, пише Reuters.

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У рамках спільної роботи AstraZeneca може виплатити Bicycle Therapeutics понад 1 млрд доларів, у разі, якщо їхні розробки будуть зареєстровано і виведено на ринок. Розмір початкового платежу сторони не розкривають.

Зараз фахівці Bicycle займаються дослідженнями препаратів на основі біциклічних пептидів, які володіють характеристиками ін'єкційних лікарських засобів на основі моноклональних антитіл, однак можуть надходити в організм пероральним шляхом.