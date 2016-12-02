Галюциногенні гриби допомагають при депресивних станах - дослідження вчених

Психоделічні речовини, що містяться в так званих "чарівних грибах", швидко і ефективно лікують стан тривожності і депресії у онкологічних хворих, повідомляє Associated Press з посиланням на дослідження американських учених.

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Дана психоделічна речовина, псилоцибін, заборонена на території США, і якщо федеральний уряд схвалить його в якості лікування для ракових хворих, його будуть видавати тільки в медичних установах.

У минулому психоделічні препарати вже застосовувалися для лікування психологічних відхилень у ракових хворих, однак на початку 70-х років минулого століття лікування за допомогою психоделічних засобів було призупинено у зв'язку з тим, що препарати почали широко застосовуватися в якості наркотиків.