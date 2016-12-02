Населення Землі перевищило 7,4 млрд людей - ООН

Чисельність населення Землі до 2016 року досягла позначки приблизно в 7,433 млрд осіб, повідомляє Іnterfax.ru з посиланням на агентство AP з посиланням на щорічну доповідь Фонду ООН в галузі народонаселення, оприлюднену у четвер в Аммані.

Читайте такожКожна третя людина на планеті не має можливості повноцінно харчуватися - ВООЗЗгідно з доповіддю, приріст населення за поточний рік становить 1,1% - близько 80,8 млн осіб. При цьому в 2015 році населення Землі становило 7,349 млрд осіб.

Крім цього, в доповіді наголошується, що приблизно половина молодого населення Землі у віці до 24 років відчуває дискримінацію за гендерною ознакою на користь чоловіків.

Читайте такожВчені спростували чергову "теорію змови" про контроль над чисельністю населення Автори доповіді стверджують, що країни світу, якірозвиваються, можуть втратити або отримати вигоду на суму не менш як $21 млрд залежно від того, чи будуть уряди цих країн вкладати у охорону здоров'я або освіту для дівчаток у віці близько 10 років.