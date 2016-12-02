Учені спростували міф про користь частого пиття при застуді

Порада пити багато рідини під час хвороби не допомагає, а часто навіть шкодить здоров'ю людини, особливо якщо воан хворіє хронічними захворюваннями, пишуть вчені у статті, опублікованій в журналі BMJ Case Reports, повідомляють РИА Новости.

Читайте такожВісім склянок води в день пити не обов'язково - дослідження"Існує мінімум свідчень на користь того, що порада "пити багато води" є хорошим способом боротьби з простими інфекційними захворюваннями. З такими помилковими порадами варто боротися, враховуючи кількість смертей і важких проблем зі здоров'ям, пов'язаних з розвитком гострої гіпонатріємії", — заявляють Лаура Лі (Laura Lee) і Маріенн Норонья (Maryann Noronha) з Королівського коледжу Лондона (Великобританія).

Як розповідають Лі та Норонья, нещодавно в госпіталь Королівського коледжу звернулася за допомогою 59-річна жінка, що страждала від хронічного запалення та інфекцій сечостатевої системи. Лікарі виписали їй антибіотики, знеболююче і прописали постільний режим, однак пацієнтці з часом ставало все гірше і гірше – вона почала хитатися при ходьбі, падати, періодично у неї було блювання і у неї розвинулися проблеми з мовленням.

Коли медики провели повторні аналізи, вони виявили, що в крові жінки містилося вкрай мало натрію – приблизно на 10% менше мінімально допустимих значень, що означає розвиток так званої гіпонатріємії.

Читайте такожДві склянки води перед їжею допоможуть схуднутиЧерез деякий час жінка зізналася, що постійно випивала по кілька літрів води в день, за порадою лікаря, який лікував її минулого разу. Таким чином вона намагалася "очистити свою систему" від інфекції. В результаті пацієнтка ледь не довела себе до загибелі – гостра гіпонатріємія призводить до смерті в 30% випадків.

Виявивши причину дивної хвороби, лікарі заборонили жінці пити більше літра води в день. На наступну добу вона відчула себе краще, і її виписали з лікарні.

Подібне відкриття здивувало вчених – ця хвороба вкрай рідко зустрічається у людей, які не займаються важкою атлетикою, не вживають екстазі або не страждають від особливої форми шизофренії, яка змушує постійно пити воду.

Читайте такожНедостатнє вживання води визнали причиною ожирінняЯк правило, нирки і сечовидільна система людини може пристосуватися до вживання будь-яких кількостей води, однак при розвитку деяких хвороб ця здатність, вочевидь, послаблюється, через що надмірне пиття рідини може тільки погіршити їх хід, а не допомогти одужати. Тому лікарі рекомендують не слухати подібних порад і пити лише ту кількість води, яку вам хочеться випити під час хвороби.