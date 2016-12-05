Молоко активізує роботу мозку - відкриття

Давно відомо, що молоко є надзвичайно корисним продуктом. Зазвичай його радять пити для зміцнення кісток. Але останнє дослідження показує: молоко позитивно позначається на роботі головного мозку, відзначає Мeddaily.ru з посиланням на "Росбалт". Цей висновок вчені зробили за підсумками експерименту приблизно з 60 літніми добровольцями.

Читайте такожЖирне молоко виявилося кориснішим за знежиренеДеякі добровольці повинні були щодня споживати молоко. При цьому проводили сканування мозку, щоб зрозуміти, на якому рівні його активність. Виявилося, що люди, які пили молоко щодня, демонстрували вищий рівень мозкової активності, ніж інші.

Судячи з усього, в молоці містяться речовини, які добре впливають на мозок. Зокрема, відомо, що при споживанні молока в тілі утворюється глутатіон. Ця речовина сприяє утворенню кислого середовища, яке здатне гальмувати вікові захворювання людського мозку.

Читайте такожМолоко - найкращий спортивний напійЄ підстави вважати, що сам процес старіння сповільнюється, якщо в тілі є висока концентрація глутатіону. Виходячи з цього знання, вчені рекомендують на тлі відсутності протипоказань впроваджувати молоко в щоденний раціон.