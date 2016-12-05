Johnson & Johnson виплатить один млрд доларів 6 пацієнтам, які постраждалим через дефектні ендопротези



Суд постановив, що ендопротези з металевими прокладкою і оболонкою марки Pinnacle мали дефекти, а компанії не поінформували про це пацієнтів, повідомляє Reuters.

За даними позивачів, через неякісні вироби у них розвинулися змертвіння тканин, ерозія кісткової тканини і з'явилися інші ушкодження.

Загалом через дефекти ендопротезів кульшового суглоба до суду Техасу надійшло понад 8,4 тис. позовів проти Johnson & Johnson і DePuy Orthopaedics. Обидві компанії заявили, що не винні і негайно оскаржать рішення суду.

DePuy Orthopaedics припинила продаж ендопротезів з металевими прокладкою і оболонкою марки Pinnacle в 2013 році після посилення Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вимог до ендопротезів кульшового суглоба.