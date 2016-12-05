EMA попередила щодо ризику реактивації гепатиту В при терапії гепатиту С препаратами прямої дії
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вслід Адмністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало попередження про ризик реактивації гепатиту B при терапії гепатиту С противірусними препаратами прямої дії.
Мова йде про найдороговартісні лікарські засоби: даклатасвірі, софосбувире, симепревірі, омбитасвірі та комбінаціях ЛЗ на їхній основі, пише Reuters.
Читайте такожFDA попередила про небезпечний побічний ефект нових препаратів проти гепатиту ССучасні противірусні лікарські засоби ефективні у 90% випадків і здатні значно скоротити тривалість терапії. У Комітеті з оцінкою фармаконаглядових ризиків (PRAC), що входить до складу EMA, виявили, що реактивація гепатиту B відбувається через швидке зниження вірусного навантаження гепатиту С, який, як відомо, пригнічує реплікацію гепатиту B.
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Згідно з рекомендацією європейських регуляторів, перед початком терапії противірусними препаратами прямої дії потрібно провести тест на наявність у пацієнта гепатиту B. Також фармкомпаніям вказано на необхідність включення нової інформації в інструкцію із застосування ЛЗ.
У жовтні цього року FDA вже попередила пацієнтів про ризик реактивації гепатиту В при використанні деяких противірусних ЛЗ в терапії гепатиту С. Американські регуляторні органи тоді відзначили, що в деяких випадках реактивація гепатиту В призводить до серйозних уражень печінки та смерті пацієнта. Тоді FDA повідомила про 24 випадках реактивації вірусу.
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Противірусні препарати прямої дії ефективно знижують вірусне навантаження, перешкоджаючи реплікації вірусу гепатиту С. Ефективність подібних лікарських засобів перевищує 95%. При цьому висока вартість деяких з них викликає критику фахівців. Так, у США ціна однієї таблетки софосбувіру становить 1 тис. доларів, а курсу - 84 тисячі доларів.