Внаслідок обстрілу в Алеппо загинула російська медсестра, ще двоє лікарів отримали поранення - ЗМІ

Про це з посиланням на російського офіцера, який побажав залишитися невідомим, повідомляє AP.

За словами військового, у результаті нападу були поранені також двоє лікарів. Офіцер стверджує, що вогонь по госпіталю вели загони повстанців.

Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

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Раніше Міноборони Росії повідомило, що 4 грудня в Алеппо прибули військові медики, які розвернули польовий госпіталь у східній частині міста. У складі бригад є в тому числі педіатри та акушери. Госпіталь дозволяє проводити стаціонарне лікування до 100 пацієнтів на добу.