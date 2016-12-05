Внаслідок обстрілу в Алеппо загинула російська медсестра, ще двоє лікарів отримали поранення - ЗМІ
14:28, 05 грудня 2016Зарубіжні новини
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У російському польовому госпіталі в Алеппо внаслідок обстрілу загинула медсестра.
В Алеппо в результаті обстрілу загинула російська медсестра, ще двоє лікарів отримали поранення / REUTERS
Про це з посиланням на російського офіцера, який побажав залишитися невідомим, повідомляє AP.
За словами військового, у результаті нападу були поранені також двоє лікарів. Офіцер стверджує, що вогонь по госпіталю вели загони повстанців.
Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.
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Раніше Міноборони Росії повідомило, що 4 грудня в Алеппо прибули військові медики, які розвернули польовий госпіталь у східній частині міста. У складі бригад є в тому числі педіатри та акушери. Госпіталь дозволяє проводити стаціонарне лікування до 100 пацієнтів на добу.
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