Німецький аптекар розводив препарати, призначені для онкохворих

Фармацевт з німецького Боттропа був затриманий за підозрою в умисному заподіянні шкоди онкологічним хворим. Попередньо збиток оцінюється в 2,5 мільйона євро, повідомляє Медпортал.

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Поки що невідомо, хто з пацієнтів придбав вакцини з меншою концентрацією діючої речовини, ніж було потрібно. Також неясно, які були наслідки терапії з її використанням – це тільки належить з'ясувати прокуратурі. Зараз 46-річний фармацевт знаходиться в слідчому ізоляторі.

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