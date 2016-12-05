Горіхи на 15% знижують ймовірність розвитку раку - відкриття

Регулярне вживання горіхів знижує ризик передчасної смерті на 22%, а також зменшує ймовірність розвитку небезпечних хвороб, повідомляють РИА Новости з посиланням на BMC Medicine.

Читайте такожГоріхи пригнічують запальні процеси в організмі - вчені"У горіхах міститься велика кількість клітковини, магнію і ненасичених жирних кислот — всі ці речовини знижують холестерин і тому корисні для здоров'я серця і судин. Деякі горіхи, особливо волоські і пекан, містять в собі безліч антиоксидантів, які допомагають клітинам боротися зі стресом і знижують ймовірність розвитку раку. Крім того, існує думка, що горіхи можуть знижувати ймовірність розвитку ожиріння", — заявив Дагфінн Аун з Імперського коледжу Лондона.

Вчені проаналізували і порівняли результати трьох десятків наукових робіт, в межах яких фахівці провели 20 експериментів, спрямованих на вивчення корисних властивостей різних продуктів.

В основу дослідження лягла вибірка в 820 тисяч людей зі всього світу. Були зібрані дані по раціону жителів Європи, США, Азії і Австралії. Кілька десятків тисяч з них померли від інфарктів, коронарної хвороби серця, інсультів, раку та інших захворювань. Це дозволило вченим простежити, які елементи їх дієти найсильніше вплинули на ймовірність передчасної смерті.

Читайте такожВолоські горіхи позитивно впливають на настрій - дослідженняАун і його команда з'ясували, що горіхи допомагають значно знизити загрозу багатьох серйозних хвороб. Найбільш корисним для здоров'я серця і судин виявився арахіс. Він знижує ризики виникнення інфаркту, коронарної хвороби або інсульту на 23-30%, а захворювань нирок — на 48%. Волоські горіхи та інші "деревні" сорти — найсильніше зменшували шанси розвитку раку, проте сприяли розвитку діабету.

Подібний ефект був помітний лише тоді, коли люди вживали щодня досить велику кількість горіхів — від 20 грамів і більше.

За підсумками аналізу фахівці прийшли до висновку про необхідність включити горіхи в щоденний раціон всіх жителів планети.