Експерти назвали алкогольні напої з високим ризиком похмільного синдрому
Згідно зі статистикою, дві третини людей швидше напиваються саме після газованих алкогольних напоїв.
Деякі алкогольні напої особливо підвищують ризик похмілля. За словами експерта Йоко Іное, краще за все пити горілку, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. В цілому порада проста: вибирайте чисті напої на кшталт джина, текіли, саке. І не змішуйте алкоголь з солодкими неалкогольными напоями, адже цукор сприяє похміллю.
Читайте такожУ Колумбії придумали швидкий засіб від похмілляА ось пиво частенько викликає проблеми. Причому, темне пиво більшою мірою. Є закономірність: темних напоїв взагалі варто уникати. Наприклад, червоне вино гірше за біле. Це ж стосується темних напоїв на кшталт віскі. До речі, дешеве вино в принципі підвищує ризик похмілля.
Шампанське абсорбується швидше інших напоїв через вуглекислий газ (бульбашки). Згідно зі статистикою, дві третини людей швидше напиваються саме після газованих алкогольних напоїв. Підсумок - більш сильне похмілля. Тут важливо більше пити води, щоб уникнути зневоднення (саме до цього призводить спиртне).
Читайте такожЯкі алкогольні напої викликають сильне похмілляДо і після вживання спиртного також рекомендується пити кокосову воду, адже в ній багато калію і електролітів. Після розпиття спиртних напоїв слід поїсти, щоб знизити концентрацію алкоголю, але не жирні та солодкі страви. Робіть вибір на користь куркуми, буряків, брокколі, капусти кале, ягід, часнику і страв з лимоном. В цілому боротися з похміллям допомагають вітаміни B, C, магній або калій.