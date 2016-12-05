Експерти назвали алкогольні напої з високим ризиком похмільного синдрому

Деякі алкогольні напої особливо підвищують ризик похмілля. За словами експерта Йоко Іное, краще за все пити горілку, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. В цілому порада проста: вибирайте чисті напої на кшталт джина, текіли, саке. І не змішуйте алкоголь з солодкими неалкогольными напоями, адже цукор сприяє похміллю.

Читайте такожУ Колумбії придумали швидкий засіб від похмілляА ось пиво частенько викликає проблеми. Причому, темне пиво більшою мірою. Є закономірність: темних напоїв взагалі варто уникати. Наприклад, червоне вино гірше за біле. Це ж стосується темних напоїв на кшталт віскі. До речі, дешеве вино в принципі підвищує ризик похмілля.

Шампанське абсорбується швидше інших напоїв через вуглекислий газ (бульбашки). Згідно зі статистикою, дві третини людей швидше напиваються саме після газованих алкогольних напоїв. Підсумок - більш сильне похмілля. Тут важливо більше пити води, щоб уникнути зневоднення (саме до цього призводить спиртне).

Читайте такожЯкі алкогольні напої викликають сильне похмілляДо і після вживання спиртного також рекомендується пити кокосову воду, адже в ній багато калію і електролітів. Після розпиття спиртних напоїв слід поїсти, щоб знизити концентрацію алкоголю, але не жирні та солодкі страви. Робіть вибір на користь куркуми, буряків, брокколі, капусти кале, ягід, часнику і страв з лимоном. В цілому боротися з похміллям допомагають вітаміни B, C, магній або калій.