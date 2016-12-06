Учені створили штучну кров у вигляді порошку

Вчені з Університету Вашингтона створили штучну кров, яка може доставляти кисень тканинам тіла. Причому зберігати цю кров можна у формі порошку, повідомляє Мedikforum.ru.

Читайте такожФільми жахів погіршують склад крові людини, попереджають лікаріАмериканські дослідники створили штучні червоні клітини крові, які ефективно підбирають кисень в легенях і доставляють його по всьому організму. Цю штучну кров можна висушувати і заморожувати, що набагато більш зручно для зберігання та перевезення в бригадах швидкої допомоги. Дані екстракти швидко трансформуються в рідкий стан у разі екстреної необхідності.

Творці технології підкреслюють, що висушена кров чимось нагадує паприку. Її можна зберігати в спеціальних ємностях для внутрішньовенних ін'єкцій, які ставлять в сумки для парамедиків. Причому термін зберігання штучної крові може перевищувати один рік. У разі необхідності досить влити в цю ємність стерильну воду і розчин повністю готовий.

Клітини штучної крові за своїм розміром становлять лише п'яту частину традиційних кров'яних клітин. Вони виготовляються з очищених білків гемоглобіну людини, що занурюються в синтетичний полімер. Гемоглобін - це компонент червоних кров'яних клітин, який переносить кисень по організму. За оцінками експертів, до 70% солдатів на полі бою гинуть через шок, викликаний крововтратою, а не від поранень важливих органів, що загрожують життю. Крім цього, тільки в США приблизно 20 000 осіб, які стали жертвами різних травм, помирають через крововтрати ще до прибуття в медичний заклад.

Читайте такожДослідження спростувало теорію про виняткову користь переливання свіжої кровіПошуки штучної крові тривали останні 80 років, але щоразу закінчувалися нічим з двох основних причин. Попередні версії штучної крові успішно захоплювали кисень в легенях, але не могли випускати його, коли досягали життєво важливих органів. Крім того, фіксувалася ненавмисна реакція між "голим" гемоглобіном і вуглекислим газом, який випускається оболонками кровоносних судин і дозволяє цим судинам розслаблятися і відкриватися.