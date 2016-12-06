Пробіотики стимулюють роботу імунної системи - дослідження

Про користь пробіотиків говорилося вже не раз. Мікроорганізми, що містяться в спеціальних харчових добавках, не тільки допомагають працювати шлунково-кишковому тракту, але й змушують працювати імунну систему. Це неодноразово підтверджувалося клінічними дослідженнями, але механізм впливу пробіотиків на імунітет досі не був вивчений. Вченим з Хаддерсфілдського університету (University of Huddersfield) у Великобританії вдалося пролити світло на цю таємницю на прикладі бактерії Lactobacillus paracasei, повідомляє Медпортал.

Читайте такожПробіотики знижують рівень стресу і тривоги - вченіПрофесор Ендрю Лоус (Andrew P. Laws) і його колеги припустили, що важливою ланкою цього механізму можуть бути полісахариди — ними вкриті клітини бактерій, а також бактерії виділяють ці сполуки. Дослідники вивчили ці полісахариди за допомогою хімічного аналізу і ядерного магнітного резонансу, щоб з'ясувати, яка структура цих сполук. Виявилося, що в основному полісахариди складаються з рамнози, одного з цукрів. У більшості виділених пробіотиками полісахаридів рамноза переважає.

Читайте такожДатські вчені розробили йогурт, який має солодкий смак без цукруПотім до роботи підключився професор Сімоне Гульєльметті (Simone Guglielmetti) з Міланського університету (University of Milan). Вчений впливав на імунні клітини людини різними дозами полісахаридів і спостерігав за імуностимулюючими сполуками, які виділяються цими клітинами, зокрема, цитокінами і хемокінами. З одного боку, виділення цих сполук могло б погіршити симптоми виразкового коліту та інших захворювань, які може викликати Helicobacter pylori, однак і клінічні дослідження говорили про зворотне. Професор Лоус прокоментував, що запальна реакція в результаті впливу Lactobacillus paracasei менша, ніж якщо б на ті ж рецептори діяла патогенна бактерія. Результати дослідження опубліковані в журналі Applied and Environmental Microbiology.