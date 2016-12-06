Ін'єкції тестостерону призводять до утворення тромбів - відкриття

Чоловіки, які страждають еректильною дисфункцією, нерідко починають приймати препарати тестостерону. Зменшення рівня цього гормону в організмі не тільки призводить до статевої дисфункції і зниження лібідо, але і до підвищеної стомлюваності, зниження м'язової маси і перепадів настрою.

Як повідомляє Медпортал, німецькі вчені на чолі з Карлосом Мартінесом (Carlos Martinez) з'ясували, що в перші півроку після початку прийому таких препаратів, ризик утворення тромбів в легенях і венах нижніх кінцівок збільшується на 63%.

Читайте такожЧоловіки, які активно займаються силовим спортом, можуть швидше облисітиУ цілому, ризик розвитку венозної тромбоемболії залишається низьким, однак і лікарі, і пацієнти повинні знати про можливість виникнення таких ускладнень. Через 6 місяців після початку лікування цей ризик знижується.

Для того, щоб прийти до таких висновків, автори проаналізували дані про 19 000 пацієнтів, у яких були виявлені тромби, а також інформацію про 900 тисяч чоловіків, у яких тромби не формувалися. Дані були зібрані у Великобританії в період з 2001 по 2013 рік.

Чоловіки, які проходять лікування з використанням препарату тестостерону, були розділені на три групи: що отримують лікування в даний час, мали в нещодавньому минулому досвід лікування такими препаратами, а також ті, хто не отримував тестостерон протягом двох останніх років.

У тих, хто проходив лікування, ризик тромбоутворення був вищий на 25%, ніж у тих, хто не приймав такі препарати. Через півроку після початку терапії цей показник знижувався і ставав таким же, як і до лікування.

Читайте також Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостеронуУ деяких дослідженнях, проведених раніше, демонструвався можливий зв'язок між тестостероном і ризиком виникнення тромбів, проблем з серцем і розвитком атеросклерозу. Однак до останнього часу не було ясно, чи були ці події пов'язані. У будь-якому випадку, вчені рекомендують чоловікам, які входять у групу ризику, яким проводиться тестостерон-замісна терапія, регулярно проходити необхідні обстеження.