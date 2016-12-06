Навіть одна безсонна ніч може нашкодити серцю - лікарі

Не секрет, що люди, які протягом тривалого часу відчувають проблеми зі сном, мають слабше здоров'я – їхній імунітет частіше ослаблений, їх частіше вражає депресія і багато інших захворювань, пише MedicalDaily. При цьому прийнято вважати, що пара безсонних ночей не шкодять здоров'ю. Це, як показують останні дослідження, це не так.

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Результати нового дослідження, проведеного німецькими вченими з Університету Бонна (University of Bonn), свідчать про те, що навіть короткочасне порушення сну може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Автори на чолі з Деніелом Кюттингом (Daniel Kuetting) провели експеримент, в якому взяли участь 20 осіб. Всі вони пройшли процедуру серцево-судинного магнітного резонансу після того, як за добу їм довелося проспати лише 3 години. Вчені взяли в учасників аналізи сечі і крові, а також вимірювали артеріальний тиск і частоту серцево-судинних скорочень. Нікому з учасників дослідження не дозволялося вживати кофеїн і напої або продукти, що містять теобромін – наприклад, шоколад, горіхи або чай.

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Автори з'ясували, що навіть одна безсонна ніч викликала підвищення артеріального тиску і збільшення частоти серцевих скорочень. Крім того, в крові в учасників підвищувалася концентрація гормонів, пов'язаних зі стресом.