Нове дослідження дало пояснення непроникності шкіри людини



Нове дослідження форми і контактів клітин епідермісу один з одним дало пояснення непроникності шкіри людини для навколишнього середовища, пише eLife. Отримані результати дозволяють зрозуміти, як може бути порушена ця проникність при збереженні цілісності шкірного покриву, а також причини розвитку псоріазу та екземи.

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Епідерміс складається з товстого зовнішнього шару мертвих епідермальних клітин, які постійно злущуються (до 5 млрд на добу). Глибше розташований дуже тонкий шар клітин, який і досліджували вчені з Університету Кейо (Японія) та Імперського Коледжу Лондона (Англія). Вчені виявили, що клітини цього шару мають форму згладженого тетракаїдехедрона (tetrakaidecahedron).

За рахунок такої форми клітини щільно прилягають один до одного. Ці клітини виробляють білки, які, як клей, скріплюють сусідні клітини, збільшуючи силу контакту.

Комбінація геометрії клітин і «щільний контакт» між ними забезпечують бар'єрну функцію шкіри, вважають автори. Порушення формування «щільних контактів» може створити умови послаблення бар'єрної функції шкіри при збереженні її цілісності, що може призвести до бактеріальної інфільтрації, запалення і подальшої інфекції.

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В інших випадках дисфункція "«щільних" контактів може стати причиною надвиробництва епідермальних клітин, викликаючи масивні плями псоріазу на поверхні шкіри.