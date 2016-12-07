У заможних людей життя триваліше, ніж у бідних - дослідження

Вчені з Державного університету Східного Теннессі (East Tennessee State University) у США з'ясували, як на тривалість людського життя впливає бідність. Як і очікувалося, ефект був негативним. однак, як повідомив старший автор дослідження Ренді Викофф (Randy Wykoff), він і його колеги не очікували побачити настільки значну різницю між багатими і бідними людьми — до 7-10 років. Результати роботи опубліковані в журналі American Journal of Public Health, пише Reuters.

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Для простоти роботи вчені заново розділили США — не за географічною, а за фінансовою ознакою, грунтуючись на середньому доході сім'ї в певній місцевості. Потім вони проаналізували дані з найбідніших і найбагатших «нових штатів» — такі, як тривалість життя, кількість курців і людей з ожирінням та іншу інформацію, що стосується здоров'я.

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Результати вразили фахівців — виявилося, що в найбідніших «штатах» чоловіки живуть на 10 років менше, ніж у найбагатших (до 69 років), а жінки — на 7 років менше (до 76 років). Автори заявили, що така низька тривалість життя дає підстави припустити, що всередині кордонів США зникло кілька країн. Крім усього іншого, курців серед найбідніших людей було у 4,5 рази більше, а також у членів сімей з низьким доходом збільшувався ризик розвитку ожиріння — до 50% порівняно з багатими сім'ями.

Співробітники університету також порівняли фінансову інформацію з географічною і виявили, що в 5 географічних штатах США живуть як бідні, так і багаті сім'ї, тому, за словами дослідників, питання не у нестачі ресурсів, а у їхньому неправильному розподілі. Ренді Викофф підкреслив, якщо незабаром не переорієнтувати програми охорони здоров'я на допомогу бідним родинам, то розрив між бідними і багатими збільшиться ще сильніше.