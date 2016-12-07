Вчені довели, що психологічне благополуччя впливає на рівень фізичної активності

Давно доведено, що фізична активність сприяє розвитку розумових здібностей, а також зниженню ризику розвитку основних причин смертності, включаючи онкологію і серцево-судинних захворювань. Чи існує зворотний вплив, на це запитання знайшли відповідь вчені з Університету Чепмена і Гарвардської Школи Громадського Здоров'я (Є ще переказ Гарвардська Вища Школа Здоров'я) (Harvard T. H. Chan School of Public Health), пише Springer Link.

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Вони вивчали можливий вплив «психологічного благополуччя» на когнітивні здібності і ризик розвитку вікових захворювань. Автори проаналізували дані про 9986 людей (55% з них-жінки) у віці 50 років і старше (середній вік склав 63,7 року). Спостереження тривало 11 років. За цей час кожен випробуваний був протестований 6 разів.

Дослідники встановили, якщо на початку дослідження люди мали позитивний психологічний стан, вони вели активний спосіб життя протягом наступних 10 років спостережень.

Поліпшення «психологічного благополуччя» літніх людей може стати новим методом поліпшення їхнього фізичного здоров'я, вважає керівник проекту Джулія Боєм.