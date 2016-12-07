В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні голодують понад півмільярда людей - ООН

12 відсотків мешканців Азіатсько-Тихоокеанського регіону – майже 500 мільйонів людей – недоїдають. Прогрес у боротьбі з голодом уповільнився, і якщо влада країн регіону не почне вживати заходів, їм не вдасться досягти 2-ї Цілі сталого розвитку, тобто ліквідувати голод до 2030 року.

Читайте такожКожна третя людина на планеті не має можливості повноцінно харчуватися - ВООЗТакого висновку дійшли фахівці Продовольчої і сільськогосподарської ООН (ФАО). Вчора вони представили в Бангкоку щорічний огляд продовольчої безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Центр новин ООН.

У період з 1990 року в Азії вдалося вдвічі скоротити масштаби голоду, проте основні успіхи припадають на 90-ті роки, а останнім часом результати боротьби з недоїданням залишали бажати кращого. На Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає 60 відсотків всіх голодуючих людей у світі. Кожна третя дитина в регіоні страждає низькорослістю через нестачу поживних речовин.

При цьому в Азії також росте кількість людей з ожирінням, позаяк населення все частіше робить вибір на користь шкідливих для здоров'я продуктів харчування.

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«Аналітичні дані, представлені в доповіді, відкривають нам очі на багато речей і змушують всіх нас замислитися, - заявила регіональний представник ФАО Кундаві Кадиресан. – Комусь може здатися, що до 2030-го року ще дуже далеко, але насправді до нього лише 14 років, і півмільйона осіб в регіоні як і раніше голодують. Ці 12 відсотків – це найбідніші люди регіону і до них найскладніше дістатися. Час не чекає, але політична воля та спільні дії допоможуть нам повністю перемогти голод».

Автори доповіді підкреслюють, що боротьба з голодом нерозривно пов'язана з ліквідацією бідності. Для Азіатсько-Тихоокеанського регіону цей процес буде пов'язаний зі значними соціальними і економічними труднощами, особливо враховуючи стрімкі темпи росту населення.

У ФАО закликають владу країн регіону з новими силами взятися за боротьбу з голодом і прийняти всі необхідні заходи, зокрема – збільшити інвестиції в більш ефективні методи виробництва продуктів харчування.