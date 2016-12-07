Novartis може продати частину неврологічного портфеля

Даний крок допоможе швейцарському фармвиробнику сконцентруватися на розробці нових лікарських засобів, пише Reuters.

Читайте такожМіжнародні фармкомпанії вперше розповіли, кому і скільки платили РосіїМожлива угода оцінюється приблизно в 500 млн доларів. Раніше виконавчий директор Novartis Джо Хіменес (Joe Jimenez) говорив про намір компанії освіжити портфель ліків, що, на його думку, має допомогти збільшити обсяг продажів. Також продаж старих ліків дозволить звільнити потужності для виробництва та просування нових препаратів.

Читайте такожNovartis проводить глобальну реструктуризацію

В даний час ситуація для Novartis ускладнюється тим, що на території США і ЄС закінчується дія патенту глівек (іматиніб). Novartis зробила ставку на експериментальні ЛЗ для лікування множинного склерозу (BAF312 і CJM 112), а також протираковий офатумумаб (ofatumumab), права на який Novartis викупила у GlaxoSmithKline в минулому році.