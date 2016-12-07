Фізичні навантаження покращують фертильність чоловіків - дослідження

Помірна регулярна фізична активність - щонайменше півгодини тричі в тиждень - допомагає поліпшити якість сперми, стверджують вчені.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіВ дослідженні, проведеному іранськими вченими з університету Урмії, брав участь 261 чоловік в віці від 25 до 40 років, який не мав проблем зі здоров'ям. Результати експерименту іранських вчених були опубліковані в журналі Reproduction, повідомляє Російська служба ВВС.

Всі учасники дослідження вели малоактивний, сидячий спосіб життя. Їх сперма мала здоровий вигляд, кількість сперматозоїдів була в нормі.

Чоловіків поділили на чотири групи. Перша взагалі не займалася фізкультурою, другій були приписані помірні заняття спортом тричі на тиждень (30 хвилин на біговій доріжці) протягом 24 тижнів.

Третя займалася з тією ж частотою, але більш інтенсивно (приблизно годину на біговій доріжці).

Тренування членів четвертої групи оцінювалися як високоінтенсивні (10 однохвилинних пробіжок в дуже швидкому темпі з короткими перервами для відновлення сил).

Читайте такожЩоб залишатися молодим, завжди потрібно займатися спортом

Чоловіки у всіх трьох групах, що займалися спортом, скинули вагу. Кількість їх сперми збільшилася, а якість в цілому поліпшилася, констатували вчені.

При цьому найбільш вражаючі результати продемонстрували ті учасники дослідження, хто займався помірно (друга група).

У порівнянні з тими, хто продовжував вести малоактивний спосіб життя, об'єм еякуляту збільшився на 8,3%, активність сперматозоїдів - на 12,4%, концентрація - на 14,1%, а кількість - в середньому на 21,8%.

З ростом інтенсивності тренувань, проте, якість сперми знижувалася. З припиненням регулярних фізичних занять їх позитивний ефект зникав протягом місяця.

Як нагадують експерти, ожиріння сприяє зниженню репродуктивної здатності чоловіків. Кожен третій учасник експерименту страждав від надмірної ваги.

Читайте такожФізичні вправи вбережуть офісних працівників від хвороб серця"Отримані нами результати свідчать про те, що фізичні вправи для чоловіків, які ведуть сидячий спосіб життя, можуть стати простим, дешевим і ефективним способом поліпшення якості сперми", - сказав керівник дослідження доктор Бехзада Хаджізаде Малек.