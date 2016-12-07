В аптечці кожного ресторану повинен бути адреналін - алергологи

Керівник ізраїльської асоціації алергологів та клінічних імунологів професор Ненсі Агмон-Леві закликав членів міністерської комісії по законодавству прийняти закон, що зобов'язує ресторани та громадські заклади включити в свої аптечки помпу з ін'єкцією адреналіну, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожДослідники з'ясували, що алергія впливає на роботу мозкуПомпа з ін'єкцією адреналіну призначена для екстреної допомоги при виникненні раптових і небезпечних для життя алергічний реакцій на продукти харчування, укуси комах, ліки, фізичне навантаження. Адреналін знаходиться в автоматичному шприці. Щоб надати допомогу людині при анафілактичному шоці досить увіткнути помпу з ін'єкцією адреналіну в стегно.

Радіостанція "Решет Бет" передала, що, за даними МОЗ, у 42% сімей в Ізраїлі хоча б одна людина страждає від алергії.