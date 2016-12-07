Британка стала сурогатною матір'ю свого онука

45-річна британка Джулі Бредфорд народила сурогатну дитину для своєї дочки, 21-річної Джессіки Дженкінс, яка залишилася безплідною після лікування від раку, повідомляє Newsru.co.il з посиланням на BBC.

Відтоді, як Джессіка перебуває в ремісії, вони з чоловіком безуспішно намагалися зачати дитину за допомогою IVF, і тоді Джулі, мати Джесіки, запропонувала дочці стати сурогатною матір'ю дитини.

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