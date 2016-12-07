Японські вчені відкрили дві нові групи крові

Японські медики зробили приголомшливу заяву про виявлення двох нових груп крові. Передбачається, що вони виникли в результаті мутації після аварії на Фукусімі, повідомляє Nvdaily.ru.

Читайте такожДослідження спростувало теорію про виняткову користь переливання свіжої кровіНові групи крові у людей були виявлені в результаті масштабного дослідження японських вчених, які проаналізували значне число зразків. Виявилося, що за останні п'ять років у людства з'явилися як мінімум дві невідомі раніше групи крові, і число людей з ними в майбутньому буде тільки рости.

Фахівці з Японії дали новим групам крові назви Junior і Langereis. Передбачається, що появу нових груп крові спровокувала аварія на АЕС «Фукусіма-1», яка сталася в 2011 році і спричинила мутації в організмі людини.

Читайте такожВчені створили штучну кров у вигляді порошкуПри цьому наголошується, що збільшення числа груп крові у людей є нормальним явищем для сучасного світу. Крім мутацій, їх створює еволюція і схрещування жителів різних частин земної кулі. Вчені пророкують в майбутньому появу не менш як 15 груп крові.