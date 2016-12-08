Творчі досягнення допомагають перемогти страх смерті - психологи

Психологи з Університету Кента з'ясували, що людей з високими рівнями творчих амбіцій і досягнень менше лякає смерть. Судячи з усього, творчість сприяє позбавленню від цього страху. У дослідженні взяли участь 108 студентів, в житті яких творчість займала важливе місце, пише Мeddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Читайте такожВчені розробили методику, що рятує людину від фобії павуківДобровольці пройшли тести, призначені для оцінки рівнів їх творчих досягнень і амбіцій. Також їх попросили поміркувати про свою власну смерть. Дослідження показало: після таких роздумів в учасників з високими рівнями творчих амбіцій і досягнень виникало менше думок про смерть порівняно з контрольною групою.

Читайте такожПсихотерапевта краще відвідувати зранку - дослідженняА у добровольців з низькими рівнями творчих амбіцій, незалежно від рівня їх творчих досягнень, з'являлося стільки ж думок про смерть, скільки і у людей з контрольної групи. До речі, раніше вчені з Бостонського коледжу виявили, що страх смерті заважає людям відкладати гроші на власну старість.