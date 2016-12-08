Лікарі розповіли про небезпечні наслідки епіляції

Дорослі люди, які роблять інтимну стрижку, на 80% частіше стикаються з венеричними захворюваннями. Тотальна епіляція збільшує ймовірність в 4 рази, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Це показало опитування 14409 сексуально активних людей, проведене Університетом Каліфорнії.

Читайте такожЛюди приховують статеві інфекції - результати дослідженняМайже три чверті робили інтимну стрижку (84% жінок і 66% чоловіків). Серед них виділили людей, які проводили повну епіляцію частіше 11 раз (екстрим-група), та людей, які робили інтимну стрижку щодня або щотижня.

943 респонденти стикалися мінімум з одним венеричним захворюванням (герпес, вірус папіломи людини, сифіліс, гонорея, хламідіоз, ВІЛ та інші). Стосувалося це, як жінок, так і чоловіків. Правда, видалення волосся знижувало ризик появи лобкових вошей. В основному ж лікарі пов'язують практику видалення волосся і розвитку інфекцій з наступним: під час видалення волосся відбуваються мікроушкодження шкіри, що порушують захисний бар'єр.

Читайте такожУ США почалася епідемія венеричних захворюваньТакож не виключено, що дехто користується однією бритвою на двох-трьох осіб. Це підвищує ризик передачі інфекцій. Ще одна версія - люди, які регулярно роблять інтимну стрижку або повністю видаляють волосся, частіше ризиковано себе ведуть в плані сексуальних контактів.