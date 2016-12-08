Вчені Ізраїлю розробили замінник кісткової тканини

Ізраїльська компанія Bonus Biogroup повідомила про презентацію унікального проекту — біотехнологи в лабораторних умовах створили напіврідкий кістковий трансплантат, який успішно ввели в щелепно-лицьову дылянку 11 випробуваним, пишуть Ізраїльські новини. Це запобігло втраті кісткової маси при атрофії верхньої або нижньої щелепи.

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Матеріал для штучної кістки вирощували з власних жирових тканин пацієнтів. Потім дослідники заповнювали напіврідким трансплантатом порожнечі в ушкоджених щелепних кістках. Остаточний результат експериментального лікування можна оцінити лише через кілька місяців, коли речовина затверділа і злилася з природною кісткою.

Клінічне випробування дало позитивні результати у всіх 11 пацієнтів. А це означає, що в найближчому майбутньому з'явиться можливість «відростити» й інші кістки в людському тілі.

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Bonus Biogroup вже почали підготовку до подібного клінічного дослідження для довгих трубчастих кісток верхніх і нижніх кінцівок.