Жінки-оптимістки живуть довше і рідше помирають від тяжких хвороб - дослідження

Про це заявляють гарвардські вчені в статті, опублікованій в American Journal of Epidemiology.

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Як заявляє Ерік Кім (Eric Kim) з Гарвардського університету (США), дослідження довели, що підвищення психологічної стійкості теж може впливати на ризики розвитку важких хвороб.

Вчені підкреслюють, що потрібно підвищувати оптимізм у людей, так як він змушує їх дотримуватися більш здорового способу життя.

Кім і його колеги дійшли такого висновку, вивчивши дані, зібрані соціальними і закладами охорони здоров'я службами в рамках проекту з моніторингу здоров'я серед медсестер (NHS), який проводився з 2004 по 2012 рік.

Загалом вченим вдалося отримати дані по дієті і здоров'ю понад 70 тисяч американок і американців в середньому і літньому віці, приблизно 30 тисяч яких померло за час роботи цього моніторингового проекту. Крім даних по хворобам і стану здоров'я, вчені збирали і відомості про їх самопочуття та психологічний стан.

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Автори статті скористалися цим і порівняли те, як часто вмирали або хворіли медсестри, з тим, як добре вони себе відчували і вважали вони себе оптимістами. Це порівняння призвело до несподіваних і добре помітних результатів.

Зокрема, виявилося, що оптимістично налаштовані жінки в середньому помирали на 30% рідше, ніж їхні однолітки і колеги, які частіше перебували в пригніченому настрої. Крім того, рак у них з'являвся на 16% рідше звичайного, хвороби серця – на 38%, інсульт – на 39%, хвороби легенів і просто інфекції – на 38% і 52%.

Як вважають вчені, подібні «плюси» від оптимістичного настрою пов'язані з тим, що люди, які відчувають себе добре, менше схильні до шкідливих звичок і нездорового способу життя, ніж люди в стані депресії. Це, як вважають автори статті, має спонукати охорони здоров'я органи США не тільки пропагувати здоровий спосіб життя та мінімізацію ризиків хвороб, але і допомагати людям зберігати позитив в їхньому житті.