У Єгипті виявили найбільшу міжнародну мережу з продажу людських органів

В Єгипті розкрили діяльність угруповання, що нелегально торгувало людськими органами в міжнародних масштабах. Затримано принаймні 25 осіб, серед яких є лікарі і медсестри. Також були знайдені великі грошові суми в доларах і злитках золота. Офіційно торгівля органами в країні заборонена, однак представники найбідніших верств населення, тим не менше, користуються послугами злочинців, щоб взамін на нирку або частину печінки отримати можливість віддати частину боргів або хоча б просто купити їжі, повідомляє Медпортал.

Читайте також14 європейських країн підписали конвенцію про заборону торгівлі людськими органамиВлада Єгипту заявила, що угруповання складалося з єгиптян і арабів, які, користуючись тяжким становищем деяких громадян, скуповували їх органи і перепродували їх за великі суми грошей. Розслідування, в яке було втягнуто і місцеве міністерство охорони здоров'я, велося в декількох приватних медичних центрах та лікарнях, що мають ліцензію, і таких, що її не мають. В цих установах проходили вилучення і трансплантація органів. З 10 центрів вилучили комп'ютери і документацію.

Читайте такожПрезидент Польщі вирішив після смерті передати свої органи для трансплантаціїАрештам передувала багаторічна робота. Ще в 2010 році Єгипет увійшов до п'ятірки країн, де була найбільш розвинена нелегальна торгівля людськими органами. У 2012 році з'явилася інформація про те, що в одному з регіонів країни було вбито кілька мігрантів з метою продажу їхніх органів, а також — вже у 2016 році — один із контрабандистів розповів італійським прокурорам, що людей, які не могли сплатити свої борги, продавали нелегальним торговцям. Офіційно ці дані підтверджені, втім, не були.

На сайті уряду Єгипту злочинне угруповання назвали найбільшою міжнародною мережею з продажу органів.