Отримано нові дані щодо випробувань ліків проти хвороби Альцгеймера

Компанія Biogen представила нові дані клінічних досліджень перспективного препарату для лікування хвороби Альцгеймера: результати дослідження свідчать про ефективність адуканумаба (aducanumab) в уповільненні розвитку захворювання, пише Віодеп.

Читайте такожВчені назвали перший симптом хвороби АльцгеймераНа 9-й конференції з клінічних досліджень препаратів для лікування хвороби Альцгеймера (9th Clinical Trials on Аlzheimer's Disease) компанія озвучила результати КД 1b, в яких дія адуканумаба порівнювалося з плацебо. У клінічних дослідженнях взяли участь 197 осіб з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Метою випробувань була оцінка безпечності, переносимості, фармакокінетики, фармакодинаміки та клінічної ефективності адуканумаба.

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Протягом КД пацієнти отримували поступово зростаючі дози експериментального препарату (до 10 мг/кг), постійні дози ЛЗ(1,3, 6 або 10 мг/кг) або плацебо. Спостереження за учасниками тривало 54 тижня.

Згідно зібраним даним, адуканумаб сприяє уповільненню розвитку захворювання і скороченню відкладень бета-амілоїда в головному мозку. Також було відзначено, що при титруванні дози, порівняно з постійним прийомом високих доза адуканумаба, на 20% знижується ймовірність розвитку небажаних явищ.

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Адуканумаб є моноклональным антитілом, що вибірково взаємодіє зі скупченнями токсичного білка бета-амілоїда в головному мозку, викликаючи їхнє руйнування імунною системою.