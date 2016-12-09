В Ізраїлі скасували вікові обмеження на донорство

15:03, 09 грудня 2016
Зарубіжні новини
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8 грудня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про зміну інструкцій, що стосуються донорів крові.

УНІАН


Зокрема, відповідно до рекомендацій FDA і європейських медичних організацій, скасовано вікові обмеження для донорів крові. Тепер дозволяється проводити забір крові в осіб старше 65 років, якщо стан здоров'я дозволяє їм стати донором, пишуть Новини Ізраїлю.

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Знято заборону на забір донорської крові в уродженців Ефіопії. Щоправда, з єдиною умовою: між репатріацією і здачею крові повинно пройти не менше року. Коментатори відзначають, що пункт про введення річного "карантину" не є дискримінаційним, оскільки подібні обмеження діють відносно всіх репатріантів, а також уродженців країни, які тривалий час провели в країні з неблагополучною епідеміологічною обстановкою.

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Скасовано заборону на забір донорської крові у чоловіків, які практикують секс з представниками своєї статі. Однак потенційний донор зможе здати кров тільки через рік після останнього сексуального контакту. Це обмеження не поширюється на транссексуалів.

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