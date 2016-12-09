Бактерії виробили стійкість до антибіотиків задовго до їхьої появи - вчені

Протягом 4 мільйонів років бактерії, названі Paenibacillus, були ізольовані від зовнішнього світу, однак аналіз показав, що вони резистентні до 18 з нині розроблених антибіотиків, причому серед них є навіть «антибіотики останньої надії», які застосовуються лише в крайніх випадках. Це означає, що еволюція виробила у цих бактерій механізми захисту задовго до того, як з'явилася потенційна небезпека у вигляді перших антибіотиків, повідомляє EurekAlert!.

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У процесі вивчення механізмів, за допомогою яких Paenibacillus захищається від впливу лікарських засобів, дослідники виявили п'ять потенційних напрямків для подальшої роботи, тобто знайшли п'ять різних способів, кожен з яких можуть рано чи пізно використовувати патогенні бактерії, які заражають людей.

Клінічна цінність знахідки безперечна — вона дає можливість вченим, у свою чергу, заздалегідь розробити антибіотики, проти яких ці способи не будуть діяти.

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Печера Лечугілья тривалий час була закрита для відвідування через свою нестабільність, перебувати там було небезпечно. У неї допускали тільки вчених — обмеженість доступу дала їм можливість вивчати розвиток мікробів, життєдіяльність яких не впливала людська активність. Так, бактерії Paenibacillus були знайдені на глибині 1000 футів (близько 300 м).