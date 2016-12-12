Швеція хоче розмістити EMA на своїй території

Швеція має намір домогтися розміщення на своїй території офісу Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), яке буде змушений переїхати через вихід Великої Британії з ЄС, пише Reuters.

Читайте такожЄвропейське агентство з лікарських препаратів відкрило доступ до клінічних дослідженьОчікується, що питання про переїзд EMA, в якій працевлаштовано майже 900 осіб, буде супроводжуватися важкою політичною боротьбою. Крім інших на розміщення EMA претендують Іспанія, Франція, Польща, Італія, Данія та Ірландія.

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Розміщення на території Швеції центрального офісу EMA надасть імпульс розвитку фармацевтичної індустрії в країні. В уряді Швеції підкреслили, що в країні є всі необхідні умови для роботи EMA. Більш того, в даний час на її території розташовується інший великий регуляторний орган - Європейський центр з контролю і профілактики захворювань (ECDC).

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Раніше повідомлялося, що Brexit теоретично не означає виходу Великої Британії з єдиного регуляторного простору. Цього може не статися, якщо, не будучи членом Євросоюзу, Сполучене Королівство залишиться учасником Європейської економічної зони (як, наприклад, Норвегія і деякі інші країни). Проте багато прихильників виходу з ЄС виступають проти такого рішення.

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Якщо їхня позиція візьме гору, створення власного органу з нагляду за лікарськими засобами у Великій Британії може значно ускладнити та уповільнити процес реєстрації нових препаратів у країні. Крім того, міжнародні фармацевтичні компанії у пріоритетному порядку прагнуть реєструвати свою продукцію на міжнародних ринках, в результаті чого британські пацієнти можуть виявитися «в кінці черги».